Манеж в Петербурге покажет классическую русскую скульптуру и работы Яна Фабра

11.12.2020
Весной будущего года гости Манежа увидят выставку классической русской скульптуры XVIII–XX веков. Экспозиция «Классическая русская скульптура. От Федота Шубина до Александра Матвеева» была создана совместно с ведущими музеями России, отмечается в сообщении.
Осенью в Манеже будут представлены фильмы-перформансы, инсталляции и другие работы знаменитого бельгийского художника Яна Фабра.
«Акционист, мыслитель, драматург, скульптор и художник, он оказал огромное влияние на развитие современной визуальной культуры. Зрители смогут увидеть в Манеже персональное высказывание, которое от имени художника расскажет о его многогранном творчестве, бесконечной энергии и таланте», — рассказал директор Манежа Павел Пригара.