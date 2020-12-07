Минкультуры призывает проводить отдельный конкурс социально значимых картин

07.12.2020
По ее словам, Минкультуры РФ считает нужным отдельный конкурс, который можно было бы проводить социально значимых фильмов, посвященных актуальным вопросам современного российского общества.
«По сути, это государственный заказ. У нас есть определенное количество тем, которые нам нужны, это все прекрасно понимают», — сказала Любимова.
Ранее министр культуры рассказа журналистам, что ведомство собирается разработать возможность дополнительного финансирования для поддержки социально значимых фильмов. Сумма поддержки установлена на уровне 300 млн рублей, планируется запускать до 20 фильмов в год на основе различных конкурсов.