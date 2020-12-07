Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым обвинила актера во лжи

Об этом Ирина Стерхова заявила в разговоре с «МК».

Полтора месяца назад во время рассмотрения апелляции Михаил Ефремов объявил о том, что признает потерпевшей Ирину Стерхову, гражданскую жену скончавшегося в результате ДТП Сергея Захарова.

По словам актера, он решил добровольно компенсировать женщине потерю, несмотря на то, что суд ранее неоднократно отказал ей в признании ее статуса. Адвокаты артиста, которые выплатили 3 миллиона рублей официальной жене, младшему сыну и брату погибшего, пообещали помочь Стерховой, как только завершится процесс.

Однако рассчитаться со всеми у Ефремова не хватило денег. Пока он был в московском СИЗО «Водник», близкие не получили доступ к его банковской ячейке, в которой актер хранил свой капитал.

Однако и спустя полтора месяца Стерхова не получила никакой информации от Михаила Олеговича.

«У меня возникает вопрос об искренности Ефремова — неужели опять вранье? Во время процесса, когда надо было убедить суд в своем раскаянии, он много что пообещал, но так ничего и не выполнил. Особенно подкосило меня письмо, написанное им официальной жене Маргарите Захаровой, с которой Сергей не жил последние 20 лет. Я очень расстроилась, просто нет слов», — заявила Стерхова.