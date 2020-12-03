РГБИ представит онлайн-выставку о режиссере Александре Птушко

Экспозиция будет развернута на платформе Artefact, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Выставка будет работать с 18 ноября по 30 декабря. Российская государственная библиотека искусств посвятила ее 120-летию со дня рождения Александра Лукича Птушко, одного из самых ярких и талантливых режиссеров в истории мирового кино, подарившего зрителям «Сказку о потерянном времени», «Илью Муромца», «Садко» и «Золотой ключик», а также множество других киносказок.

Выставка представит документы, рассказывающие о творчестве режиссера, и уникальные предметы графики, фотографии из фондов РГБИ. В их числе — книга «Золотой ключик. Записки Буратино», в которой рассказывается о процессе работы над сложной трюковой кинокартиной.

Также будет представлено издание «Комбинированные и трюковые киносъемки», в котором Александр Птушко и кинооператор Николай Ренков раскрывают секреты съемки. Пользователи увидят и коллекцию эскизов выдающегося художника кино Ольги Семеновны Кручининой, долгие годы осуществлявшей замыслы режиссера и создававшей костюмы к его фильмам-сказкам.

Ознакомиться с экспозицией «Мир сказок Александра Птушко» можно на интерактивной платформе Artefact по ссылке https://bit.ly/37k5oGM.