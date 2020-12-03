Пожаловавшаяся на безработицу вдова Табакова получала втрое больше Чонишвили

03.12.2020
Как стало известно изданию, вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина при жизни мужа получала баснословные деньги за выход на сцену в его театре МХТ имени Чехова.
В частности, за участие в спектаклях «Трамвай «Желание», «Последняя жертва», «Идеальный муж», «Событие» и «Карамазовы» артистка получала 6,117 млн руб. Следующий по ставке после нее оказался Сергей Чонишвили, получавший лишь 2,14 млн руб.
Уже в те годы считавшийся звездой Евгений Миронов получал 1,67 млн руб., а Константин Богомолов — только 1,050 млн руб.