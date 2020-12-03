Пожаловавшаяся на безработицу вдова Табакова получала втрое больше Чонишвили

03.12.2020

Остальные актеры зарабатывали ещё меньше, сообщает KP.RU по информации из попавшей в распоряжение издания ведомости.

Как стало известно изданию, вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина при жизни мужа получала баснословные деньги за выход на сцену в его театре МХТ имени Чехова.

В частности, за участие в спектаклях «Трамвай «Желание», «Последняя жертва», «Идеальный муж», «Событие» и «Карамазовы» артистка получала 6,117 млн руб. Следующий по ставке после нее оказался Сергей Чонишвили, получавший лишь 2,14 млн руб.

Уже в те годы считавшийся звездой Евгений Миронов получал 1,67 млн руб., а Константин Богомолов — только 1,050 млн руб.

Однако после смерти Табакова большинство постановок с участием Зудиной убрали из репертуара театра. Актриса выразила свое возмущение невостребованностью, заявив, что ее муж «не обрадовался бы этому».