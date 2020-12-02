В Петербурге открылся онлайн-фестиваль студенческих спектаклей «Моховая и Ко»

02.12.2020
В этом году театральный смотр сфокусирован на постановках по отечественной классике, начиная от Александра Пушкина до Виктора Астафьева.
В программу фестиваля вошли дипломные спектакли ведущих театральных вузов Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Ярославля. Смотр стартовал постановкой «На дне», которую исполнили выпускники Российского государственного института сценических искусств.
2 декабря фестиваль продолжит спектакль «В добрый час!» в исполнении студентов Екатеринбургского государственного театрального института по пьесе Виктора Розова.
3 декабря молодые артисты Саратовского театрального института представят спектакль «Салтан», поставленный по сказке Александра Пушкина.
4 декабря зрителям покажут «Утиную охоту» по пьесе Александра Вампилова, поставленную выпускниками Ярославского государственного театрального института
5 декабря фестиваль закончится спектаклем «Звездопад» по одноимённой повести Виктора Астафьева, который представят студенты Российского государственного института театрального искусства – ГИТИС.
Трансляции выступлений доступны на YouTube-канале РГИСИ и на странице театрального вуза во «ВКонтакте».