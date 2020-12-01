Фильм «Уроки фарси» выдвинули на «Оскар» от Белоруссии

Об этом сообщили в пресс-службе компании «Белые ночи», являющейся дистрибьютором картины.

Драма режиссера Вадима Перельмана была выдвинута на премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Мировая премьера фильма состоялась в рамках 70-го Берлинского кинофестиваля. Кинопрокат картины начался в Белоруссии 12 ноября, в российском прокате фильм появится весной 2021 года. Кроме того, в 2021 году запланирован прокат фильма в Европе и в Северной Америке.

Сюжет фильма рассказывает о событиях 1942 года в оккупированной Европе. Главный герой —бельгиец еврейского происхождения, попав в концлагерь, выдает себя за перса, чтобы выжить.

Ложь спасает ему жизнь, но ему приходится стать учителем для повара, который мечтает после войны поехать в Иран, для его ему требуется знание персидского языка. Так начинается история еврея и немца — узника и тюремщика, и в то же время ученика и учителя.