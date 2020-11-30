В Калужской области создадут первый сельский негосударственный театр

Театр создадут на базе центра «Детки конфетки».

В Калужской области появится первый негосударственный сельский театр. Учреждение будет создано на базе центра «Детки конфетки» в селе Льва Толстого Дзержинского района, рассказали в областном правительстве.



В рамках проекта планируется вдвое расширить зал центра «Детки конфетки» и создать уникальное место для досуга.



Центр «Детки конфетки» в Калужской области посещают более ста детей. Он имеет 10 направлений работы. С появлением в центре театра посетители смогут бывать на спектаклях малых форм, творческих вечерах известных артистов, постановках для детей.



Региональное министерство культуры окажет центру организационную и информационную поддержку при проведении выступлений на городских площадках.