Музей истории российской литературы запустил онлайн-радио

При Государственном музее истории российской литературы имени Даля начало работать онлайн-радио «Литературный музей».

Особенностью радио стала рубрика «Говорит экспонат», в котором эксперты музея рассказывают историю необычных экспонатов, принадлежавших русским писателям.





В рубрике «Во весь голос» звучат архивные записи поэтов с комментариями профессионалов в области истории литературы.





В рубрике «Идеальный читатель» ведущие радио общаются с финалистами литературной премии «Большая книга». Слушатели «Литературного музея» могут получить мастер-классы от литераторов в рубрике «Как стать поэтом?».





Кроме того, в эфире радио постоянно звучат отрывки из произведений и радиоспектаклей.





«В первую очередь, мы хотим привлечь внимание к традиционному, классическому, используя современные технологии. Онлайн-радио «Литературный музей» приближает нас к созданию «Музея звучащей литературы» — идее, которую мы намереваемся скоро осуществить», — рассказал директор Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Дмитрий Бак.





Все выпуски «Литературного музея» будут доступны на сайте музея, а также на Apple iTunes Podcasts, Яндекс.МузыкаПодкасты, Google Podcasts.