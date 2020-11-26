Минкультуры поддержало 200 российских фильмов

26.11.2020

Несмотря на пандемию, министерство поддержало запуск 200 проектов, передает «Россия 24».

Министерство культуры России поддержало запуск 200 отечественных фильмов, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом в четверг рассказала глава Минкультуры Ольга Любимова.

Министр культуры отметила, что сфера кинематографа представляет собой «многокомпанентный сам по себе частный бизнес». Помочь кинопроизводителям было важно, считает Любимова, чтобы у всех, кто задействован в этой сфере, была возможность работать, разрабатывать сценарии, проводить кастинги, вести поиск локаций.

По словам министра, кризис, вызванный пандемией коронавируса, позволил «перезагрузить» киноотрасль.

Ранее сообщалось о том, что правительство выделит 4,2 млрд рублей на поддержку отечественных кинопроизводителей, что позволит компенсировать часть долговых обязательств отрасли и недополученных доходов.