Минкультуры поддержало 200 российских фильмов

Несмотря на пандемию, министерство поддержало запуск 200 проектов, передает «Россия 24».

Министерство культуры России поддержало запуск 200 отечественных фильмов, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом в четверг рассказала глава Минкультуры Ольга Любимова.



Министр культуры отметила, что сфера кинематографа представляет собой «многокомпанентный сам по себе частный бизнес». Помочь кинопроизводителям было важно, считает Любимова, чтобы у всех, кто задействован в этой сфере, была возможность работать, разрабатывать сценарии, проводить кастинги, вести поиск локаций.



По словам министра, кризис, вызванный пандемией коронавируса, позволил «перезагрузить» киноотрасль.



Ранее сообщалось о том, что правительство выделит 4,2 млрд рублей на поддержку отечественных кинопроизводителей, что позволит компенсировать часть долговых обязательств отрасли и недополученных доходов.