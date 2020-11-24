В Эрмитаже открылась выставка о мастерстве Фаберже

Выставка является международным проектом, посвященным Карлу Фаберже.

В Государственном Эрмитаже открылась выставка о мастерстве Карла Фаберже. Экспозиция подготовлена Эрмитажем совместно с музеями России и Германии. Выставка открылась в Гербовом зале Зимнего дворца.



Для посетителей выставка будет доступна с 25 ноября по 14 марта.



Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на открытии выставки рассказал, что в экспозицию вошла эрмитажная царская коллекция, императорские собрания из Павловска и Петергофа и экспонаты трех музеев, представляющих работы Фаберже.



На выставке представлены подарочные и личные вещи монарших особ работы фирмы Фаберже, миниатюрные копии императорских регалий, предметы быта, произведения «императорской» серии пасхальных яиц.