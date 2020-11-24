Писатель Глуховский назвал тему «Тотального диктанта»

Диктант будет посвящен теме наследия и самореализации женщины.

Писатель добавил, что поставил перед собой задачу создать полноценную и завершенную историю.



По словам Глуховского, в прочитанных ранее текстах не было самодостаточного герметичного сюжета, который бы начинался и заканчивался в теле диктанта.



«Там была публицистика, были главы, фрагменты будущих романов и так далее. И мне захотелось этот дефицит восполнить — сделать завершенную, понятную и объединяющую человеческую историю. Именно так я определил для себя свою задачу», — приводит ТАСС слова Глуховского.



Очередной «Тотальный диктант» состоится весной 2021 года. В 2020 году акция была перенесена из-за пандемии коронавируса.