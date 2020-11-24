Фестиваль «Герои большой страны» сделали мультиформатным

Часть мероприятий перенесли на март, сообщили в пресс-службе проекта.

Такое решение организаторы российского фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны» приняли в связи с пандемией коронавируса. Сбор заявок на смотр был завершен 22 ноября, церемония награждения планировалось на 12 декабря в Екатеринбурге, однако от этих планов решено было отказаться.

Оргкомитет фестиваля решил сделать фестиваль мультиформатным, а часть запланированных офлайн-мероприятий, как и церемонию награждения победителей, перенести на март 2021 года.

При этом фестивальная программа будет дополнена онлайн-активностями в декабре и январе, говорится в сообщении. «Прием заявок на фестиваль завершается 1 февраля 2021 года, шорт-лист объявят 1 марта», — пояснили организаторы.

В рамках смотра состоится спецпроект для школьников в виде мотивирующего урока, на котором молодые актеры расскажут ученикам истории героев нашего времени в видеоформате. Авторы лучших рассказов будут награждены памятными призами организаторов фестиваля.