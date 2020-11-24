Жена Михаила Ефремова отказалась пояснить слухи о разводе с ним

24.11.2020
Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что жена актера подает на развод с ним. «Я не комментирую ничего СМИ», — сказала Кругликова в ответ на просьбу журналистов пояснить эти сведения.
Ранее одна из поклонниц Ефремова похвасталась перепиской с актером, дав журналистам прочитать ее отрывок. Из него следовало, что артист надеется, что СМИ постепенно о нем забудут.
Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную в центре Москвы и выехал на встречную полосу, совершив столкновение с фургоном «Лада», водитель которого от полученных травм умер в больнице. Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии, затем снизил срок до 7,5 года.