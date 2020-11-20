Актер Епифанцев рассказал о своем духовном преображении благодаря коронавирусу

Актер театра и кино, переболевший коронавирусом, поделился своими выводами и переживании в интервью ФАН.

По словам Епифанцева, коронавирус «очень хорошо» повлиял на его деятельность, мысли и понимание некоторых очень простых законов реальности. Любые происходящие на протяжении нашей жизни явления — это подсказки к тому, что является для каждого из нас «болячкой», считает артист.

В частности, коронавирус показал уязвимость иммунной системы людей, которые сами уязвляют ее социальными рамками и ложью, заявил Епифанцев. «Коронавирус — это зеркало того, что у нас болит», — подчеркнул актер.

Актер считает, что коронавирус стал только следствием того, что человечество начало забывать основы самого главного — непосредственного восприятия этого мира, которое присуще ребенку. «Мы должны восстановить свой баланс, научиться медитировать, осознать бессмертие своей сущности и понимать любовь как основной механизм взаимодействия этого мира», — заявил актер.