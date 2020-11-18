Безруков чуть не лишился награды на фестивале из-за роли в сериале «Бригада»

Об этом актёр театра и кино признался в программе «Честно говоря с Паулиной» на YouTube.

Народный артист РФ рассказал, что из-за его прошлого члены жюри фестиваля в Санкт-Петербурге не хотели давать ему награду за главную роль в фильме «После тебя». Актер отметил, что в спорах на эту тему было «сломано много копий».

По его словам, некоторые представители комиссии возмущались тем, что он исполнил роль Саши Белого в бандитском сериале. Однако другие возражали, что его мафиозный образ не имеет отношения к роли артиста балета Темникова, за которую его хотели наградить.

«Хочется сказать: «Вы что, с ума что ли все посходили?» — в сердцах поделился Безруков. По его словам, с тем же успехом можно было бы поставить «клеймо» на Аль Пачино или Роберта Де Ниро, которые в свое время тоже были задействованы в фильмах про мафию.

По словам актера, он может быть разным, но в каждой работе обязательно будет «настоящим».