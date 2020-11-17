После недели на карантине в белгородском СИЗО Ефремов почувствовал бодрость

Об этом рассказал его адвокат Андрей Алешкин в разговоре с ТАСС.

По словам юриста, осужденный за ДТП со смертельным исходом актер находится в изоляции уже больше недели. «Состояние хорошее, бодрое», — сказал Алешкин.

По его словам, во время общения с подзащитным он обсуждал с ним дальнейшую линию защиты. Адвокат снова планирует навестить клиента через неделю, когда Ефремова переведут в колонию.

Ранее Алешкин сообщил о возобновлении контакта с Ефремовым. Инициаторами стали близкие друзья Ефремова, пояснил юрист.

Михаил Ефремов был осужден на 8 лет лишения свободы после ДТП в центре Москвы, совершенном им в пьяном состоянии. В тот день актер выехал в арендованном автомобиле на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с другой машиной, водитель которой погиб. Через некоторое время суд снизил срок заключения Ефремова до 7,5 лет.