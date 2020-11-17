Джигарханяна похоронят рядом с дочерью на Ваганьковском кладбище

Прощание с народным артистом СССР пройдет во вторник в Московском драматическом театре, которым он руководил, сообщили в пресс-службе учреждения.

Мероприятие пройдет в открытом формате, поэтому желающих проводить артиста в последний путь просят соблюдать меры безопасности из-за пандемии коронавируса.

Церемония прощания состоится во вторник, 17 ноября, с 12:00 до 14:00 в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна по адресу: Ломоносовский пр-т, д. 17, говорится в сообщении.

Соболезнования в связи со смертью артиста выразили первые лица государства, друзья, коллеги и поклонники творчества Джигарханяна. Президент России Владимир Путин отметил, что Армен Джигарханян был действительно народным артистом, при этом светлым и удивительно одаренным, обаятельным человеком.

Джигарханян умер 14 ноября 2020 года. Причиной смерти актера стала остановка сердца из-за болезни почек и отека организма, протекавшего на фоне хронических заболеваний.

Дочь актера, Елена Арменовна Джигарханян, погибла от отравления угарным газом 30 декабря 1987 года, уснув после театральной репетиции в автомобиле, стоявшем в гараже с работающим двигателем. Вместе с ней погиб ее молодой человек.