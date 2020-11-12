Россотрудничество могло отказать в поддержке «Тотальному диктанту» из-за Глуховского

Об этом депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев написал в своем Telegram -канале.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков написал в своем канале, что в следующем, 2021 году агентство не будет поддерживать «Тотальный диктант» по «веским причинам». На площадках в культурных центрах акцию писать не будут, заявил он.

При этом решение не имеет никакого отношения к оптимизации работы агентства, пояснил Примаков. Сам по себе проект «Тотальный диктант» хороший и интересный, однако «не в 2021 году и не для агентства».

«Я так понимаю, что по личным убеждениям Примаков не готов давать площадку идейному русофобу и человеку, искренне презирающему Россию», — прокомментировал ситуацию Медведев. При этом журналист отметил, что знает Примакова лично, поэтому делает такой вывод.

Ранее директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец сообщила, что автором текста акции 2021 года стал российский писатель Дмитрий Глуховский. По словам писателя, при работе над текстом он стремился рассказать «живую, проникнутую живыми эмоциями и ощущениями историю».

Дмитрий Глуховский известен своими оппозиционными настроениями. В частности, он не поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году. «Приобрели Крым, потеряли Украину. Навсегда», — заявил он по этому поводу в одном из своих интервью.