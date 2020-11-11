На дне озера в Литве нашли воина с мечом, упавшего с моста 500 лет назад

На останках меченосца эпохи Средневековья сохранилась кожаная амуниция, пишет DELFI.lt.

Находку сделали археологи и водолазы, изучавшие дно озера Асвея — самого длинного озера Литвы, которое находится в Вильнюсском, Швенченском и Молетском районах.

Останки воина лежали у старого деревянного моста в местечке Дубингяй на глубине 9 метров под слоем ила и песка. Как рассказала археолог Эляна Пранцкенайте, это уникальная, первая подобная находка в Литве.

Рядом с останками был найден меч с сохранившейся кожаной оплеткой рукояти, так же хорошо сохранившиеся кожаные высокие сапоги со шпорами и два ножа, причем один из них в кожаных ножнах. По оценкам ученых, погибшим был молодой мужчина, по каким-то причинам упавший в воду в XVI веке.

Дно литовского озера Асвея исследуют с 1998 года. На нем уже были найдены остатки старого моста, в том числе горизонтальные конструкции, а также находки, датируемые XVI–XVII веками, в том числе фрагменты посуды, плиток, черепицы и кирпичей, а также металлический крепеж и гвозди. Обнаружено и предшествовавшее мосту место переправы, у которого нашли даже остатки деревянных челнов времен каменного века.