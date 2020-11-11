В Москве начали ремонтировать конструктивистский Дом кооператива «Обрабстрой»

Экспериментальное жилое здание было построено в 1931-м году по проекту Василия Кильдишева, напоминает телеканал «Россия — Культура».

Историки архитектуры сравнивают здание со знаменитым домом Наркомфина. Дом в Басманном тупике был признан объектом культурного наследия, здесь уже начались работы по капремонту.

По проекту здание должно было сочетать два вида жилья: обычные квартиры и ячейки нового типа. Первые пять этажей представляли собой обычные квартиры, последние три — коммуну коридорного типа с нарезанными жилыми ячейками и общими удобствами на этаже.

Однако в 1960-е годы коммуну ликвидировали, лестничные пролёты подняли до последнего этажа. Изменили и пространство на крыше, создав там солярий.

В подвале по проекту 1930-го года должны были находиться спортзал и прачечная, однако потом здесь сделали небольшие квартиры без особых удобств.

В ходе ремонта здание будет утеплено, заштукатурены стена, восстановлены перила на лестницах. Ремонт планируется закончить в середине следующего лета.