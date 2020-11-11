В Петербурге пройдёт выставка к 75-летию Нюрнбергского процесса

Открытие экспозиции состоится 12 ноября в 15:00 в Новом здании Российской национальной библиотеки, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

Выставка получила название «Эпилог: К 75-летию начала Нюрнбергского процесса». Экспозиция подводит итог аналитической работе, проведённой экспертами в рамках Нюрнбергского процесса, в ходе которого 24 военных преступника из высшего руководства нацистской Германии предстали перед судом и получили справедливое воздаяние.

В числе экспонатов, подробно освещающих преступления нацистских преступников, а также ход самого трибунала и его особенности — книги, журналы, газеты, брошюры, фотографии и листовки. В экспозиции также будут представлены и вещественные свидетели того времени.

В частности, посетители увидят выпущенную в 1945 году в Германии пишущую машинку с русскоязычной клавиатурой, с помощью которой русские стенографистки фиксировали ход процесса. На выставке покажут и фотодокументы Международного Красного Креста, а также агентства ТАСС.