В Петербурге открылась фотовыставка времен хрущевской «оттепели»

Экспозиция заработала в галерее Zerno (2-я линия Васильевского острова, 17), сообщают «Санкт-Петербургские ведомости».

Выставка «Оттепель. Геннадий Никеев. Фотографии» впервые познакомит публику с фотоархивом ленинградского художника Геннадия Никеева (1934-2000).

Никеев начинал с оформления стенгазет на Кировском заводе, потом художником на Ленинградском телевидении, делал настольные игры на комбинате графического искусства. В 1970-е годы был художественным редактором журнала «Аврора», трудился в Ленинградском отделении «Детгиза».

Художник занимался фотографией с юности, живя в ленинградской коммуналке и соорудив себе фанерную лабораторию 1,5х1,5 метра.

Представленные на выставке снимки в основном сделаны в Ленинграде в 1958-1959 годах. На них запечатлены дети, играющие в песке для строительства ТЮЗа, первоклассник «руки в брюки» в фуражке, хулигански надвинутой на голову, девушки и мужчины в модных туфлях и пальто, радостно идущие на первомайскую демонстрацию.