Итальянский актер Джиджи Пройетти умер в ночь на свое 80-летие

02.11.2020
Пройетти госпитализировали несколько дней назад после жалоб на сердце. В воскресенье его состояние ухудшилось.
Актер был переведен в отделение интенсивной терапии, где скончался, как полагают врачи, от сердечной недостаточности. 2 ноября ему исполнилось 80 лет.
Джиджи Пройетти известен в основном благодаря своим комическим ролям в многочисленных фильмах. Также был ведущим телевизионных программ.
Актер снимался в картинах Тинто Брасса, Марио Моничелли, Карло Вердоне и Пупи Авати. Параллельно работал в театре в качестве режиссера.