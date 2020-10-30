Дарвиновский музей покажет «Животных в резьбе белокаменных храмов Древней Руси»

Выставка открылась 22 октября в Государственном Дарвиновском музее на Юго-Западе Москвы, сообщает пресс-служба музея.

Экспонатами выставки стали детальные копии барельефов с изображениями животных, которые были созданы почти тысячу лет назад. Как реально существующие, так и мифические существа были вырезаны из камня древнерусскими скульпторами в XI–XII вв., чтобы украсить ими стены Георгиевского собора во Владимиро-Суздальском княжестве.

Выставка организована в рамках проекта «Трогательная история», ее экспонаты доступны для осязания. Это сделано в первую очередь для расширения доступности культурных объектов для людей с инвалидностью, но в то же время и для общего повышения привлекательности традиционного музейного пространства.

Гости выставки могут использовать этикетаж, шрифт Брайля, аудиогиды с тифлокомментированием и видеогиды на РЖЯ.

«Прослушав аудиодорожку через наушники, установленные возле каждого экспоната выставки, или отыскав заинтересовавший барельеф с помощью мобильного приложения, можно будет узнать историю каждого из этих существ, в числе которых мифические Кентавр, Алконост и Пардус. Тифлокомментарии подготовлены vera.berlinova», — говорится в сообщении.

Материалы, из которых изготовлен каждый экспонат, максимально передают форму и тактильные особенности оригинальных артефактов. Прикоснувшись к предметам, посетитель почувствует те же ощущения, что и от настоящего артефакта XI–XII вв.