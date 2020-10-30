Дирижер Александр Ведерников умер в 56 лет от коронавируса

О его смерти сообщил секретарь Союза фотохудожников России Александр Тягны-Рядно в своем Facebook .

Главный дирижер и музыкальный руководитель Михайловского театра ушел из жизни в Москве минувшей ночью. Последним спектаклем, на котором он управлял оркестром, стала опера «Сельская честь», которую исполнили 4 октября на открытии оперного сезона.

Александр Ведерников родился 11 января 1964 года. В 1988 году окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского, затем аспирантуру консерватории.

В 1988-1990 годах работал в Московском музыкальном театре им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. В 1988-1995 годах был ассистентом главного дирижера и вторым дирижером Симфонического оркестра им. П. И. Чайковского. В 1995 году основал симфонический оркестр «Русская филармония», художественным руководителем и главным дирижером которого был до 2004 года.

В 2001-2009 годах Ведерников был музыкальным руководителем и главным дирижером Большого театра. В сентябре 2018 года стал главным дирижером Датской королевской оперы. В февраля 2019 года стал музыкальным руководителем и главным дирижером Михайловского театра.

По сведениям «Комсомольской правды», медики считают предварительной причиной смерти артиста осложнения после инфекции коронавируса.