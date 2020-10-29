«Ленфильм-клуб» покажет фильмы молодых авторов о лезгинке, тайге и переживаниях ребенка

Первый показ состоится 11 ноября, сообщила пресс-служба киностудии.

В ноябре гостей «Ленфильм-клуба» ждут работы студентов, фильм из республики Хакасия, кинокартина о полярных исследователях Арктики, а также кое-что еще. Кроме того, состоятся традиционные дискуссии с создателями и киноведами.

Сбор гостей начинается в 18:30, показы начнутся в 19:00. Традиционно все показы бесплатные и сопровождаются дискуссией. Для участия обязательна регистрация через Timepade (https://lenfilm-even-org.timepad.ru/events/).

Из-за необходимости соблюдения дистанции места строго ограничены, напоминают в пресс-службе. 11 ноября в клубе будут представлены курсовые и дипломные работы студентов - учеников Высшей школы режиссером и сценаристов (12+).

Целых четыре фильма на разные темы: два документальных и два игровых короткометражных. Молодые режиссеры расскажут в своих проектах о танцах – «Ингушская лезгинка», редких профессиях – «Начальник кладбища», чеховском рассказе – «Лошадиная фамилия», а также переживаниях ребенка – «В раю делать нечего».

18 ноября покажут новую кинокартину киностудии «Хакасфильм» — «Белая дорога Эльзы». Режиссер — Юрий Курочка (12+). По сюжету, маленькая Эльза, оставшись без родителей, живет с дедушкой и бабушкой на далекой таежной заимке. Но жизнь поворачивается так, что девочка вынуждена отправиться в сложное путешествие до ближайшей деревни. В рюкзаке Эльзы только спички и немного хлеба. Впереди — снег, мороз и дремучая сибирская тайга. «Белая дорога Эльзы» — первый для «Хакасфильма» опыт создания кино, где главную роль исполняет ребенок.

25 ноября в клубе покажут фильм «Первые» режиссера Дмитрия Суворова (12+). Лента расскажет о подвиге и любви супругов Прончищевых — исследователях Арктики в составе Ленско-Енисейского отряда Великой Северной экспедиции.

Регистрации на мероприятия будут открываться по четвергам, за 6 дней до показа.