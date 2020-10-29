На заповедной горе в Израиле нашли самую древнюю церковь в мире

Находку сделали археологи на территории заповедника Баниас, сообщает The Times of Israel.

Византийская церковь была найдена на вершине холма, на котором в древности находился храм греческого бога Пана. Согласно преданию, именно на этом месте Иисус Христос впервые предстал перед апостолом Петром в роли Мессии, повелев ему распространить христианское учение по миру.

Эксперты датировали найденную церковь IV веком, что делает ее одной из старейших в своем роде. По их мнению, это одна из самых ранних христианских церквей в Израиле и, возможно, одна из самых ранних в мире.

Памятник был найден у подножия водопадов в заповеднике Баниас, получившем название так же в честь Пана. По словам профессора Хайфского университета Ади Эрлиха, поклонение Пану здесь началось около III века до нашей эры, на протяжении нескольких столетий для этих целей использовалась пещера и родник.

Храм Пана был построен около 20 года до нашей эры. Он представлял собой античный храм под открытым небом, украшенный классической римской архитектурой и снабженный небольшим бассейном в центре.

Позднее храм был перестроен в церковь и с 320 года нашей эры был важным христианским центром с собственным епископом. В ходе раскопок здесь нашли множество христианских символов, в том числе обнаружен мозаичный пол с изображениями креста и камень с граффити в форме креста, которые могли оставить паломники в VI-VII веках, желавшие таким образом увековечить свою память.