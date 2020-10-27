В Госдуме предложили гарантировать финансирование учреждений культуры

27.10.2020

С таким предложением выступила глава комитета по культуре Елена Ямпольская на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

Ямпольская предложила наделить библиотеки, архивы и музеи новым правовым статусом, который обеспечит сохранение в них культурных ценностей, а также позволит им больше не зависеть от внебюджетных фондов.

Новый статус также будет служить поддержанию потенциала творческих коллективов, сказала Ямпольская в своем выступлении перед главой государства Владимиром Путиным.

По ее мнению, для занятых сохранением наследия, работой с фондами и научной деятельностью такие изменения нужно внести раз и навсегда. Такая деятельность не должна зависеть от так называемой внебюджетки, подчеркнула Ямпольская.