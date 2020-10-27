Непрофессиональная реставрация памятников культуры вызвала беспокойство Путина

Глава государства потребовал кардинально изменить ситуацию на заседании Совета по культуре и искусству.

В ходе совещания президент России отметил, что недостаток профессионализма при реставрации несет памятникам отечественной культуры множество рисков. По его словам, необходимо тщательнее работать над кадровым обеспечением реставрационной деятельности и историко-культурной экспертизы.

В сфере подготовки таких уникальных специалистов в России всегда были богатые традиции, отметил Путин. «Есть старые знаменитые школы, но, к сожалению, они все меньше и меньше востребованы», — подчеркнул президент.

На взгляд президента, это создает риски некачественных работ и даже безвозвратной утраты ценнейших объектов исторического и культурного значения. «Здесь, конечно, нужно решение, которое изменит ситуацию кардинально», — подчеркнул Путин.