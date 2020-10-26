Мел Гибсон молится за армян в Арцахе

Популярный американский актер записал видеообращение, которое опубликовал канал RTVI.

По словам актера, он с глубокой печалью узнал об обострении вооруженного конфликта в армянском Арцахе. «У меня много друзей армян здесь, в США, и они рассказывают о своих страданиях, о потере близких. Я молюсь за вас в эти трудные времена. И я также молюсь, чтобы было достигнуто мирное решение», — заявил Гибсон.

Актер подчеркнул, что очень уважает армянский народ, который испытал огромные трудности. По его словам, армяне очень стойки и великодушны, их способности безграничны.

«Друзья, оставайтесь сильными, продолжайте делать свое дело, и да благословит вас Бог», — призвал актер в своем обращении. По его словам, он надеется, что великие державы мира вмешаются в ситуацию в Нагорном Карабахе.