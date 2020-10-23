70 музеев Подмосковья закрылись для посетителей и перешли в онлайн

23.10.2020
Сейчас сотрудники учреждений готовят рубрики, рассказывающие о работе реставраторов и хранителей музейных коллекций. Для формата онлайн будут подготовлены виртуальные экскурсии по достопримечательным местам, обзоры экспозиций и рассказы об экспонатах.
Сайт музея «Новый Иерусалим» предлагает виртуальные туры по выставкам «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени» и «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья». В музее также выйдут материалы по недавно начавшейся выставке «Возвращение в усадьбу» и цикл видео «Музей ближе».
В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово», а также в Мелиховской школе, Музее писем А.П. Чехова и усадьбе «Лопасня-Зачатьевская» организованы онлайн-экскурсии.
Дмитровский Кремль предлагает рубрику «Ольговиана», подготовленную музеем в качестве заявки на президентский грант по направлению «Поддержка проектов в области культуры и искусства». В рубрике представлены самые интересные экспонаты из усадьбы «Ольгово», переданные в фонды музея.