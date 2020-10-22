Музеи, театры и концертные залы Пермского края две недели будут работать без посетителей

Жители смогут посещать территории под открытым небом и уличные экспозиции, сообщается на портале правительства региона.

Ограничительные меры вводятся в крае с 26 октября для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.

«Театры, филармония, культурно-досуговые учреждения, а также государственные организации исполнительских искусств на две недели ограничат работу со зрителями. Работать они будут, но без зрителей в зале. Музеи и иные организации, осуществляющие музейную и выставочную деятельность, тоже прекращают функционирование для посетителей с доступом в помещения и здания», – говорится в сообщении.

Ранее запланированные мероприятия на территории края, в том числе международные фестивали, выставки и конкурсы, временно ограничены. Учреждения образования в сфере культуры перейдут на дистанционное обучение. В библиотеках запрещается работа читальных залов в зданиях. Всем учреждениям рекомендовано ограничить служебные командировки, проводить совещания в режиме видеоконференции и по максимуму перевести работников на удаленный режим.