Следователи арестовали имущество, отнятое мошенниками у Баталовых

16.10.2020
Ранее старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова сообщила, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве, объектом которого стала недвижимость семьи Баталова. Вдова и дочь актера лишились доли в четырехкомнатной квартире, его мастерской, двух квартир и крупной суммы денег.
Следствие признало вдову и дочь актера потерпевшими. В качестве свидетелей допрошен ряд лиц, имеющих существенную для следствия информацию.
Также запрошены регистрационные дела по объектам недвижимости, направлены запросы в финансово-кредитные организации о предоставлении выписок по расчетным счетам. Чтобы предотвратить противоправные действия со спорным имуществом, на него был наложен арест, говорится в сообщении.