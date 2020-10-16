Следователи арестовали имущество, отнятое мошенниками у Баталовых

16.10.2020

В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве на спорные активы семьи покойного актера наложен арест, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова сообщила, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве, объектом  которого стала недвижимость семьи Баталова. Вдова и дочь актера лишились доли в четырехкомнатной квартире, его мастерской, двух квартир и крупной суммы денег.

Следствие признало вдову и дочь актера потерпевшими. В качестве свидетелей допрошен ряд лиц, имеющих существенную для следствия информацию.

Также запрошены регистрационные дела по объектам недвижимости, направлены запросы в финансово-кредитные организации о предоставлении выписок по расчетным счетам. Чтобы предотвратить противоправные действия со спорным имуществом, на него был наложен арест, говорится в сообщении.

Следователи также провели выемку книги регистрационных действий нотариуса, получили образцы почерка и назначили по ним почерковедческую судебную экспертизу. В уполномоченные органы направлено письмо, оспаривающее заключение договоров пожизненного содержания с иждивением.