На севере Китая нашли руины огромного монастыря возрастом около тысячи лет

Открытие сделали археологи, работавшие в автономном районе Внутренняя Монголия, сообщает «Синьхуа».

Древний монастырь находился на территории Шанцзин, столицы государства киданей Ляо (X - XII века). Остатки величественных строений были обнаружены в ходе раскопок в поселке Линьдун города Чифэн.

Ученые обнаружили столицу государства киданей Ляо (907 - 1125 гг.), город Шанцзин. Его площадь занимала около пяти квадратных километров.

«Найденный экспертами монастырь представлял собой большой архитектурный комплекс, по масштабам уступавший лишь дворцу в столице Ляо», – рассказал журналистам руководитель группы археологов Дун Синьлинь.

В ходе раскопок ученые сделали вывод, что монастырь был восстановлен после разрушения войсками чжурчжэньского государства Цзинь. В 1125 году разгромили государство Ляо.