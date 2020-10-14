Музей Воронежа представит 140 произведений к 150-летию Бунина

Выставка открылась в Воронежском художественном музее имени Крамского, сообщает ТАСС.

К 150-летию со рождения Ивана Бунина посетителям музея представлены две выставки, на которых будут демонстрироваться произведения любимых художников писателя. Об этом сообщила представитель музея Ирина Шувакина.

Первая выставка «Сквозь Бунинское слово» представляет более 100 произведений художников из десяти городов в жанрах живописи, графики и скульптуры. Выставка «Как сказать обо всей этой красоте» представляет более 40 экспонатов из собраний Воронежского областного художественного музея имени Крамского и Орловского объединенного литературного музея Имени Тургенева, рассказала Шувакина.

На второй выставке можно увидеть работы художников, знакомых и любимых писателем, среди которых такие, как Малявин, Левитан, Туржанский, Васнецов, Нилус и Муравьева-Логинова. Впервые для публики выставлены семь иллюстраций, сделанных подругой писателя Татьяной Муравьевой-Логиновой к ее воспоминаниям о встречах с семьей Буниных, с которыми она дружила в Париже.