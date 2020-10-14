Пласидо Доминго рассказал, как коронавирус научил его ценить и любить жизнь

Испанский тенор поделился своими мыслями в интервью с корреспондентом ТАСС.

Оперный певец и дирижер рассказал, что перенес коронавирусную инфекцию вместе со своей супругой.

«Болезнь и изоляция позволили нам оценить более простые вещи, дали нам новую энергию и волю к жизни и, прежде всего, еще больше укрепили связь между нами и близкими, которых мы не могли увидеть и обнять в те дни», – рассказал певец.

Вылечившись от вируса, исполнитель начал заниматься упражнениям и физической активностью каждый день. Кроме того, он начал изучать фортепианные пьесы, которые к тому времени забросил, так как из-за работы был лишен времени.

«И я счастлив, потому что я достиг прогресса,. А затем я сосредоточился на пении, чтобы подготовиться к тому, что запланировал на это лето», – рассказал Доминго.