В Филармонии-2 пройдет гала-концерт к 130-летию Абрама Ямпольского

Концерт состоится 15 октября в 19:00 в зале имени С. В. Рахманинова в московской Олимпийской деревне, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Гала-концерт посвящён 130-летию со дня рождения советского скрипача, профессора и завкафедрой скрипки Московской консерватории Абрама Ильича Ямпольского. Мероприятие организовано при поддержке Минкультуры России.

На сцене выступят скрипачи Гайк Казазян, Никита Борисоглебский, Агафия Григорьева и Елена Таросян. Также выступит Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана.

В программе концерта – произведения для скрипки с оркестром Сен-Санса, Мендельсона и Чайковского.

Абрам Ильич Ямпольский (1890-1956) – советский профессор, скрипач, заведующий кафедрой скрипки Московской консерватории, один из крупнейших педагогов в истории отечественного скрипичного исполнительства. Педагогические методы Ямпольского изложены в книгах «О методе работы с учеником» и «К вопросу о воспитании культуры звука у скрипача».

В числе его учеников Е. Гилельс, И. Безродный, А. Григорян, Э. Грач, Р. Дубинский и другие музыканты.