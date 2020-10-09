Мариинский театр представит оперу «Дон Карлос» с Анной Нетребко и Ильдаром Абдразаковым

Об этом сообщила пресс-служба театра.

29 октября и 1 ноября поклонников оперы и петербургских меломанов ждет опера «Дон Карлос» Верди при участии Анны Нетребко (Елизавета), Екатерины Семенчук (Эболи), Юсифа Эйвазова (Дон Карлос), Ильдара Абдразакова (Филипп II) и Михаила Петренко (Инквизитор).

Каждый из артистов уже пел в знаменитой вердиевской опере, но постановка Джорджо Барберио Корсетти впервые соберет их вместе на сцене Мариинского театра. Здесь «Дон Карлос» идет в четырехактной версии в виде костюмного спектакля в благородных, сумрачных тонах, воссоздающих дух Испании XVI века, говорится в сообщении пресс-службы.

В образе Елизаветы Валуа Анна Нетребко предстанет перед публикой Мариинского в первый раз. В июне она дебютировала в этой партии на открытии оперного сезона в Дрездене (в концертной версии с Юсифом Эйвазовым).

В сентябре была серия спектаклей в Большом театре, где супруги выступили вместе с Ильдаром Абдразаковым. Роль испанского короля Филиппа — одна лучших и признанных его работ. В ней он выходил на сцены Парижской оперы, Ковент-Гарден, Баварской государственной оперы, туринского театра Реджо и, конечно, Мариинского театра. В спектаклях петербургского «Дон Карлоса» звездный ансамбль дополнят ведущие солисты труппы Екатерина Семенчук и Михаил Петренко, не раз блиставшие в этой мариинской постановке.

Билеты будут доступны на сайте театра в ближайшее время. О начале продаж будет объявлено дополнительно, говорится в сообщении.