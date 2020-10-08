Российский сериал «Эпидемия» стартовал на Netflix в 68 странах на 12 языках

08.10.2020
«Поздравляю всю нашу прекрасную команду», – написала Исакова.
Премьера российского многосерийного триллера состоялась в ноябре 2019-го года на сервисе ТНТ-Premier.
Сюжет разворачивается в Москве, где от неизвестного вируса вымирает почти все население. Спасая себя и близких, главные герои сериала отправляются в удаленный от цивилизации дом на необитаемом острове в Карелии.
В ролях также снимались Марьяна Спивак, Кирилл Кяро, Александр Робак, Юрий Кузнецов, Александр Яценко, Анна Михалкова и другие.