Национальное собрание Франции одобрило реституцию культурных ценностей Сенегала и Бенина

Законопроект ждет одобрения французского Сената, сообщает Артгид.

Возвращение Сенегалу и Бенину вывезенных из этих стран культурных ценностей получило зеленый свет в результате длительных обсуждений в нижней палате французского парламента.

После доклада о реституции искусства колониальной эпохи из французских музеев, который подготовили в 2018 году Фелвин Сарр и Бенедикт Савой, Франция до сих пор и не вернула африканским странам ни одного артефакта. После единогласного одобрения Национальным собранием законопроекта о реституции это наконец станет возможным.

Впервые о реституции объектов культуры стран Африки заявил в 2017 году президент Макрон. Законопроект должен получить одобрение французского Сената, потому что текущее законодательство Франции запрещает реституцию объектов из национальных коллекций.

В первую очередь закон затронет 26 реликвий из Королевских дворцов Абомея в Бенине, вывезенных в 1892 году. Сейчас они находятся в Музее на набережной Бранли. Сенегалу возвратят реликвии из Музея французской армии в Париже и в переданные для выставки в дакарский Музей черных цивилизаций.