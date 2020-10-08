Минкультуры призвало отменить Петербургский культурный форум-2020

08.10.2020
Решение предложить отмену Санкт-Петербургского международного культурного форума было принято после серии консультаций с правительством Санкт-Петербурга, чтобы не допустить риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции, отметили в министерстве.
Письмо, в котором содержится соответствующее предложение, было направлено Минкультуры РФ в аппарат правительства РФ.
Проведение IX Санкт-Петербургского международного культурного форума было намечено с 12 по 14 ноября. Форум стал авторитетной международной площадкой, в том числе благодаря очному формату проведения, отметили в ведомстве.
«Перевод такого масштабного события в онлайн сделает невозможным эффективное общение и налаживание конструктивных международных связей», – сочли в министерстве.