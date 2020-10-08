Минкультуры призвало отменить Петербургский культурный форум-2020

Такого решения требует опасность, вызванная продолжением пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.

Решение предложить отмену Санкт-Петербургского международного культурного форума было принято после серии консультаций с правительством Санкт-Петербурга, чтобы не допустить риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции, отметили в министерстве.

Письмо, в котором содержится соответствующее предложение, было направлено Минкультуры РФ в аппарат правительства РФ.

Проведение IX Санкт-Петербургского международного культурного форума было намечено с 12 по 14 ноября. Форум стал авторитетной международной площадкой, в том числе благодаря очному формату проведения, отметили в ведомстве.

«Перевод такого масштабного события в онлайн сделает невозможным эффективное общение и налаживание конструктивных международных связей», – сочли в министерстве.