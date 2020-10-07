Библиотека иностранной литературы проведет конкурс на лучшую книжку-картинку

07.10.2020
IX Конкурс на лучшую книжку-картинку на иностранном языке проводится для детей в возрасте от 7 до 11 лет. Тема конкурса – «My amazing walk / Моя удивительная прогулка» – связана с изменением повседневных привычек и планов людей из-за пандемии коронавируса.
Участники конкурса могут поделиться своим впечатлениями в связи с прогулкой или путешествием, рассказать о необычном событии. Рассказ может быть совсем коротким, но должен быть личным, изложенным словами и картинками, а не фотоотчётом наподобие альбома.
На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы. Для участия нужно заполнить регистрационную форму с указанием всех контактных данных.