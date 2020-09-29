Скифское золото музеев Крыма рискует надолго застрять в Голландии

Об этом заявил крымский археолог, профессор Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Храпунов.

По его словам, судебный процесс по делу о скифском золоте, которое сейчас находится в голландском музее Алана Пирсона вследствие того, что Крымский полуостров перешел в состав России в 2014 году, не может разрешиться из-за отсутствия исторических прецедентов.

«Неизвестно, когда это все закончится», - отметил ученый в ходе онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня», которая прошла в Симферополе. По словам эксперта, в мировой практике нет подобных случаев – голландский музей заключил договоры с пятью музеями Крыма о том, что он обязуется вернуть в музеи эти коллекции, а с другой стороны, получил разрешения на вывоз этих предметов от государства Украина.

«И получается, что должен вернуть и в Украину и в музеи, что одновременно невозможно», – пояснил ученый.

В то же время всемирная история не помнит случаев, когда музей переходил под юрисдикцию нового государства, а его коллекции передавались в старое государство, заметил директор НИЦ истории и археологии Крыма КФУ им. В.И. Вернадского Александр Айбабин. По его словам, все это говорит о том, что процесс будет длиться, пока на Украине не придет к власти договороспособное руководство, или пока Голландия не примет волевое решение.