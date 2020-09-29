В Доме-музее Островского открылась выставка «Театр художника Серебровского»

Экспозиция работает в филиале Бахрушинского музея, сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке можно увидеть эскизы к спектаклям «Мертвые души», «Пигмалион» и многим другим постановкам, которые создал художник.

Выставка показывает основную грань Владимира Глебовича как театрального художника, становясь неким путешествием по Театру Серебровского, в котором открываются повороты его художественного взгляда на людей, мир и театр, сказал в ходе церемонии открытия гендиректор Бахрушинского музея Дмитрий Родионов.

По его словам, Серебровский был не только большим художником, но и очень скромным человеком в жизни. Из-за этого персональных выставок художника в Бахрушинском музее было не так много, пояснил директор.

«Его персональную живописную выставку мы увидели уже после его ухода от нас. И это было громадное художественное событие, потрясение, и вдруг открылась какая-то другая глубина в нем», – сказал Родионов.