В финале «Детской Новой волны» выступят 12 представителей семи стран

Перенесенный из-за коронавируса смотр пройдет в «Артеке» в октябре, сообщили журналистам в пресс-службе мероприятия.

«Детская Новая волна – 2020» пройдет 7–8 октября при поддержке Минобрнауки РФ в тринадцатый раз, в «Артеке» – одиннадцатый. Первоначально проведение финала смотра было запланировано на июнь, однако из-за пандемии коронавируса и вызванных этим ограничений его пришлось перенести на октябрь.

Всего на конкурс было подано несколько тысяч заявок. В финал из них были отобраны 12 исполнителей из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Испании, Южной Кореи и России.

«Песенный конкурс и детский центр связывает общая идеология – стремление помочь детям раскрыться. Конкурс не только помогает талантливым ребятам проявить себя в песенном творчестве, но и побуждает участников артековской смены дерзнуть и попробовать себя в музыке. Важно, что артековцы видят серьезную работу юных музыкантов с педагогами и понимают, что любой успех достигается упорным трудом», – цитируются в сообщении слова директора «Артека» Константина Федоренко.