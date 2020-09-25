Германия увеличила бюджетные расходы на культуру на €120 млн

С 2013 года федеральные ассигнования страны на культуру выросли на 60%, сообщает «Артгид».

В результате общий бюджет германского Министерства культуры достигнет €1,94 млрд, говорится в сообщении. Общий рост ассигнований на немецкую культуру в 2021 году составит 6,6%.

«Культура -- это основа нашей социальной сплоченности, особенно во времена кризиса», -- пояснила решение кабмина министр культуры ФРГ Моника Грюттерс. По ее словам, федеральные ассигнования на культуру выросли на 85% с 2005 года, когда канцлером страны стала Ангела Меркель.

По словам министра, новые средства будет направлены на поддержку проектов, укрепляющих «понимание демократии и взглядов на историю нашего общества». В том числе в бюджет заложена сумма в размере €6,2 млн, предназначенная для финансирования модернизации и пересмотра постоянных экспозиций двух крупнейших исторических музеев страны — Немецкого исторического музея в Берлине и Дома истории ФРГ в Бонне.

€26 млн будут потрачены на финансирование культурных проектов в регионах добычи бурого угля, экономика которых пострадает из-за ухода Германии от угольной энергетики. Фонд прусского культурного наследия получит около €14,5 млн.