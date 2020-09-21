Российские музыканты поддержат концертом протестующих в Белоруссии

Благотворительное мероприятие пройдет 28 сентября в московском клубе Live Stars «Партизан-фест», сообщили организаторы.

В концерте примут участие Дмитрий Спирин с группой «Тараканы», Алексей Кортнев и группа «Несчастный случай», «Машина времени» с Андреем Макаревичем, Роман Луговых и «Ромарио», а также группы «Рабфак», «Яуза», «Аркадий Коц», поэт Леонид Каганов и другие.

Концерт будет транслироваться на YouTube. Вести его будет журналистка Татьяна Фельгенгауэр.

Билеты на концерт стоят от 500 рублей. Все вырученные от продажи билетов средства направят в фонд Belarus Solidarity Foundation, оказывающий финансовую помощь семьям пострадавших при разгоне мирных протестов.