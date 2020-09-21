В Подмосковье пройдет фестиваль «Лето. Музыка. Музей»

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Фестиваль пройдет в формате open air в подмосковной Истре в период с 23 по 27 сентября. Все жители региона приглашаются принять в нем участие, отметила министр.

«У нас есть фестивали – визитные карточки, которые мы не отменим. Все, кто еще не собрался, мне кажется, должны приехать в Новый Иерусалим», – сказала Харламова, имея в виду музейно-выставочный комплекс в Истре рядом с Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем.

Как рассказали в пресс-службе министерства культуры Московской области, гости фестиваля смогут услышать шедевры классической музыки в исполнении известных музыкантов.