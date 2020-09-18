Глава СК РФ потребовал немедленно проверить ситуацию с имуществом семьи Баталова

Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее стало известно, что вдова и дочь-инвалид народного артиста СССР Алексея Баталова лишились недвижимости и денег со счетов по вине людей, опекавших семью Баталова в течение последних 15 лет. В связи с этим вдова актера Гитана Леонтенко и дочь Мария обратились с заявлением в полицию.

В своем обращении они потребовали возбудить уголовное дело против Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина. По утверждению родных актера, нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых, в том числе несколько квартир и банковские счета, были получены у них обманным путем.

Как говорится в сообщении СК РФ, глава Следственного комитета поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ по Москве провести доследственную проверку. При наличии оснований требуется незамедлительно возбудить уголовное дело, говорится в сообщении.

Ход и результаты проверки будет контролировать центральный аппарат ведомства.